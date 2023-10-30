Вице-канцлер ФРГ Хабек перепугался масштабами антисемитизма в стране

Министр экономики ФРГ и вице-канцлер германского государства Роберт Хабек заявил, что его крайне пугают растущие с каждым днем масштабы антисемитизма в стране.

Как пишет Bild, причиной тому размороженный арабо-израильский конфликт, спровоцировавший по всему миру, и Германии в частности,митинги в поддержку палестинцев и сектора Газа. Накануне в Берлине тысячи демонстрантов с флагами Палестины вышли на улицы германской столицы.

«Масштабы антисемитизма пугают», — цитирует Хабека издание.

В продолжение темы вице-канцлер напомнил, что именно на Германии лежит «историческая ответственность» и антисемитизму. И какую бы он форму ни принял, подчеркнул Хабек, ему «не должно быть места» в германском обществе.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в махачкалинский аэропорт проникла толпа мужчин после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля. Митингующие заблокировали терминал. На место были вызваны подразделения спецназа.