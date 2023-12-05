Вице-канцлер ФРГ Хабек попался на пранк Вована и Лексуса

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек попался на розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова).

Об этом блогеры сообщили в своих соцсетях. Они также прикрепили запись разговора с чиновником. Ранее немецких чиновников предупреждали о возможных «пранковых» звонках. Несмотря на это, у Хабека удалось узнать некоторые подробности вывоза зерна из Украины.

Блогеры в разговоре с вице-канцлером представились африканским политиком, который намеревался узнать, какие усилия ФРГ прикладывает для вывоза зерна с территории Украины. Также Хабек рассказал о положении ВСУ на фронте.

«Ситуация на передовой, на поле боя ожесточенная. Множество солдат умирает каждый день. И не стоит ожидать, что война скоро закончится. Не похоже на то. В этой связи нам следует ожидать, что война продолжится, возможно, на протяжении следующего года», – сообщил Хабек.

Немецкое издание Bild накануне сообщило, что служба контрразведки ФРГ предупредила политиков о возможных звонках от российских пранкеров Вована и Лексуса. Издание отмечало, что представители всех регионов страны получили подробную инструкцию, в которой приводились рекомендации по противодействую «российской дезинформации». Контрразведка посоветовала чиновникам тщательно изучать личность звонящего, а также обращать внимание на измененные адреса электронной почты.

Вован и Лексус известны пранками в отношении многих политических деятелей стран Европы и не только. Блогеры звонили экс-президенту Украины Петру Порошенко, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сенатору США Джону Маккейну, генеральному секретару НАТО Йенсу Столтенбергу, последнему генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву.

С начала специальной военной операции РФ на Украине Вован и Лексус разыграли премьер-министра Эстонии Кайю Каллас, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, писателей Стивена Кинга и Джоан Роулинг.