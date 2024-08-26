Вице-премьер Италии Сальвини: следующим после Дурова, кому заткнут рот, станет Илон Маск

На своей странице в запрещенной в России соцсети политик предположил, кто следующий в очереди на прикрывание рта. По мнению Сальвини, правовой нигилизм Запада ожидает американского миллиардера и футуриста Илона Маска.

«В Европе мы уже подошли к цензуре, к вони режима. Да здравствует свобода мысли и слова. Кому заткнут рот следующим? Великий (и неудобный) Илон Маск?», — написал Сальвини.

Маттео Сальвини возглавляет итальянскую партию «Лига», что последовательно выступает за снятие санкций с России и выстраиванию диалога между Европой и Москвой.

Минувшим вечером, 24 августа, а аэропорту Парижа «Ле-Бурже», когда туда прилетел Павел Дуров на собственном бизнес-джете, он был задержан сотрудниками французской жандармерии задержали Павла Дурова, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту. Как перелавал местный телеканал TF1 взятие под стражу предпринимателя связано с проводимым во Франции по поводу мессенджера Telegram предварительным расследованием.

Инцидент с задержанным во Франции Павлом Дуровым стал резонансным для всего мира. В частности, интернет-пользователи страницы в социальной сети Х президента Франции Эмманюэля Макрона требуют освободить Дурова. Последний пост французского лидера собрал более 20 тысяч комментариев на разных языках, подписанных хэштегом #FREEDUROV.

Ранее сообщалось, что посольство России в Париже потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Павла Дурова и допустить к нему консульских работников.