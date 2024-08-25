Посольство России потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова

Посольство РФ во Франции потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного российского гражданина Павла Дурова, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Посольство отправило официальный запрос местным властям. Представители ведомства узнали о задержании из СМИ. В посольстве запросили обеспечить консульский доступ, а также проконтролировать обеспечение защиты прав российского гражданина. Российская сторона находится в постоянном контакте с адвокатом бизнесмена.

«По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу», — сообщили в пресс-службе диппредставительства.

В воскресенье, 25 августа, Дурову могут объявить официальное обвинение, предполагают французские СМИ. Российские дипломаты разбираются в ситуации. Павла Дурова задержали 24 августа в присутствии помощницы и телохранителя. На данный момент неизвестно, с какой целью бизнесмен намеревался посетить Францию. Его задержали сразу при выходе с частного самолета. Пресса уточняет, что ранее был выдан орден на его задержание.

Ранее сообщалось, что сенатор Климов уверен, что основателя Telegram Дурова не арестовали бы без вмешательства США.