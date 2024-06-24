Вице-премьер Мантуров заявил, что хранит мобильный телефон в чехле от прослушек
Фото: [Медиасток.рф]
Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что почти не использует сотовый телефон, из-за чего, когда у всех российских делегатов изъяли смартфоны и выдали северокорейские с ограничениями, он его даже не видел. Об этом сообщает Life.ru.
Он уточнил, что в поездках его мобильный телефон находится у помощника.
По мнению политика, в обычное рабочее время он пользуется лишь проводными телефонами, а сотовый хранит в спецчехле, исключающем возможность прослушки.