В четверг, 25 декабря, Владимир Зеленский, глава киевского режима, связался с президентом Сербии Александром Вучичем. Целью звонка было предложение финансовой компенсации в обмен на отказ от приема в балканской стране украинских беженцев. Об этом сообщил Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы, в своем видео на YouTube-канале.

Политик предположил, что, возможно, Зеленский оперировал теми самыми ставшими уже скандальными 500 млн евро российских замороженных Западом активов, что ранее отказался принять в качестве взятки премьер словакии Роберт Фицо.

Как уже сообщалось ранее, Фицо рассказал о том, что на встрече в Брюсселе Зеленский выдвинул ему предложение о передаче 500 млн евро из замороженных российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО. Фицо неоднократно подчеркивал, что категорически не будет поддерживать такое решение, пока занимает должность премьер-министра Словакии.

«Зеленский сейчас настаивает, чтобы Сербия <…> не принимала украинских мужчин, украинское население, которое бежит из страны под названием Украина Зеленского, Концлагерь. Видно он говорил, что, если я тебе порешаю что-то, ну как этому <…> Фицо предложил. Говорит, сколько тебе надо? Вот я (Зеленский — Прим. ред.) тебе могу 500 миллионов там с российских активов дать», — предположил Соскин.

В четверг Вучич сообщил, что он обсудил в телефонной беседе с Зеленским сотрудничество Сербии и Украины, а также возможность визитов в будущем.