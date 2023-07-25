Вице-премьер Украины Стефанишина заявила о готовности выращивать в стране марихуану со штрих-кодом

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что выращивание марихуаны в стране власти будут строго регулировать. По ее словам, каждый куст растения будет иметь свой штрих-код, передает агентство «Украинские новости».

Именно Стефанишина стала инициатором законопроекта о легализации марихуаны на Украине в 2021 году. По ее словам, производство и сбыт растения положительно отразится в медицинской сфере государства.

«Требования будут достаточно жесткими. Мы прописывали, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытом помещении, то есть в теплицах. Надо оборудовать помещения, обеспечить штрих-кодирование каждого куста, сделать видеонаблюдение», – сказала Стефанишина.

По ее словам, все требования по легализации на Украине марихуаны, отражены в законе. В документе также прописаны виды наказания за незаконное использование, выращивание и распространение растения. Стефанишина отметила, что за нарушение закона граждане будут нести такую же ответственность, как и в случае сбыта наркотических веществ.

Для того, чтобы законно заниматься выращиванием марихуаны, предпринимателям необходимо будет приобрести лицензию – такую же, как для производства алкогольной и табачной продукции. Ее стоимость – порядка 800 гривен (порядка 22 долларов). Соответствующий документ будет выдавать Государственная врачебная служба.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса в стране. В поддержку законопроекта он высказался во время своего выступления в Верховной раде.

В России легализация марихуаны и других похожих растений, вызывающих наркотическое опьянение, является угрозой национальной безопасности страны. Эти положения отражены в Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, которую в 2020 году подписал президент РФ Владимир Путин.