Вице-президент Малави Чилима погиб в авиакатастрофе

Накануне самолет с политиком и еще 9 пассажирами пропал с радаров. Он должен был приземлиться в аэропорту Мзузу на севере страны. Началась спасательно-поисковая операция.

Сегодня были найдены обломки самолета. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Саулос Чилима занимал пост вице-президента с 31 мая 2014 года. В этой должности он работал еще при прежнем главе государства Питере Мутарика. Политик ушел из жизни в 51 год.

В мае в авиакатастрофе на севере Ирана погиб президент страны Эбрахим Раиси.