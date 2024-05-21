Раиси – один из многих: как мировые лидеры гибли в авиакатастрофах

Сегодня, 21 мая, в иранской провинции Тебризе проходит церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе президентом Ирана Эбрахимом Раиси и его спутниками.

Мы собрали другие трагические истории, когда лидеры государств гибли в авиакатастрофах.

Польша осталась без руководства

В СМИ и соцсетях уже появилось немало конспирологических версий крушения вертолета с президентом. Многих удивляет, как подобное могло произойти с первым лицом страны. Между тем такие случаи – далеко не редкость.

«Прежде всего на ум приходит авиакатастрофа под Смоленском 10 апреля 2010 года с польским президентским авиалайнером, в результате которой лишились жизни тогдашний глава страны Лех Качиньский, его супруга, остальные 86 высокопоставленных членов делегации и 8 членов экипажа. Всего на борту в тот день находились 96 человек, практически все польское руководство», – напомнил в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» историк Андрей Томилин.

Как известно, польская делегация в частном порядке направлялась в Россию на траурные мероприятия, посвященные 70-летию Катынского расстрела.

«Это трагическая страница польской истории – в Катынском лесу под Смоленском в 1940 году массово были казнены порядка двадцати тысяч польских заключенных. Очень долго этот вопрос вызывал споры и недопонимание между нашими странами, хотя ответственность за происходившее в свое время признало еще руководство Советского Союза», – продолжает эксперт.

Президент «рулил» пилотом

Расследование новой трагедии было непростым и велось двумя сторонами: Межгосударственным авиационным комитетом РФ и Комиссией по расследованию авиационных происшествий государственной авиации МВД Польши.

«Сразу было выдвинуто несколько причин случившегося, с которыми одна сторона соглашалась, а другая их категорически отвергала», – подчеркивает историк.

Поляки подозревали злонамеренное вмешательство и даже теракт. Разговоры об этом продолжаются до сего дня, хотя решение Межгосударственного авиационного комитета по делу крушения польского самолета под Смоленском было опубликовано еще в 2011 году.

Но странностей в этом ЧП действительно было много. Например, погибший президент Качиньский очень любил отдавать команды пилотам, заходя к ним в кабину. За два года до этого он по своему желанию потребовал посадить самолет в Грузии, но командир его приказу не подчинился. В дальнейшем летчика, который посмел возражать президенту, отстранили от полетов с первыми лицами. А вторым пилотом тогда был Аркадиуш Протасюк, который как раз и являлся командиром рокового смоленского рейса.

Фото: [ сommons.wikimedia/канцелярия президента Республики Польша ]

«Возможно, видя отношение польской элиты, он просто не рискнул взять управление на себя и подчинился командам Качиньского», – предполагает эксперт.

«Они убьют меня»

Самописцы сохранили запись, где от экипажа требуют совершить посадку именно на смоленском аэродроме. Командир Протасюк говорил, что в противном случае его собираются убить.

Согласно окончательному решению МАК, катастрофа произошла из-за ряда ошибок экипажа. Пилоты приняли решение о посадке в сложных метеоусловиях, опустили самолет ниже минимальной высоты в 100 метров и игнорировали предупреждения систем самолета об опасном сближении с землей.

Переговоры с диспетчерской службой затруднялись еще и тем, что экипаж плохо говорил по-английски, а на русском пилоты плохо понимали числительные. Заходя на посадку, они не докладывали текущую высоту, хотя обязаны были это делать. Как выяснилось позже, летчики даже не имели допуска к полетам в сложных погодных условиях и не проходили регулярных тренировок.

Кстати, за полтора часа до ЧП на этом же аэродроме при нулевой видимости из-за тумана сел Як-40 Министерства обороны Польши.

«Надо отметить, что все свалили на экипаж, хотя, на мой взгляд, в этом есть и вина Качиньского, который мог поставить под угрозу своими распоряжениями жизнь пассажиров и экипажа. К сожалению, так часто происходит, что первые лица забывают о том, что они всего лишь люди и в экстремальных условиях должны не командовать, а подчиняться профессионалам», – говорит Томилин.

Бразилия ведет счет

Он напоминает, что даже в этом году уже были и другие случаи гибели первых лиц. Как сообщали СМИ, 6 февраля в результате трагедии в воздухе не стало Себастьяна Пиньера, экс-президента Чили.

Фото: [ официальный сайт президента Чили ]

«Он летел на вертолете, погодные условия были плохие, и машина погрузилась носом в озеро Ранко, где в то время начался сильный шторм. Согласно медицинской экспертизе, погибший пережил саму катастрофу, но не смог освободиться от ремней безопасности, так как был без сознания, и в итоге утонул, а его близкие выжили», – добавляет наш собеседник.

В 1940 году разбился президент Парагвая Хосе Феликс Эстигаррибия Инсаурральде, в 1957-м– президент Филиппин Рамон Магсайсай, годом позже на подлете к международному аэропорту штата Парана на юге Бразилии потерпел крушение борт главы государства Нереу Рамоса.

А спустя десять лет в воздухе погиб еще один президент Бразилии – Умберто де Аленкар Каштелу-Бранко.

«Он только ушел со своего поста, и буквально через четыре месяца его самолет столкнулся в воздухе с другим. Кстати, по совокупности три президента Бразилии погибли таким образом – больше, чем в других странах», – напоминает эксперт.

Королева запрещала летать наследникам

Разумеется, за воздушными суднами первых лиц следят гораздо тщательнее, чем за простыми рейсовыми самолетами, но ситуации все равно бывают разные.

«Английская королева Елизавета Вторая в свое время распорядилась всем прямым претендентам на трон не летать вместе в одном самолете, чтобы внезапно не оставить Великобританию без монарха», – продолжает историк.

Протокол был смягчен только для семьи принца Уильяма.

В ситуации с президентом Ирана политолог Марина Силкина действительно видит подозрительные детали. Во-первых, ее удивляет решение совершить полет, несмотря на плохие метеоусловия. Во-вторых, она напоминает, что два вертолета сопровождения благополучно приземлились.

«Я не исключаю искусственного характера этой трагедии, но эта версия одна из многих. Версия о погодных условиях – тоже. Посмотрим, как развернется внешняя и внутренняя политика Ирана после экстренно назначенных выборов», – резюмирует политолог.

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