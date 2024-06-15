Президент США Джо Байден продолжает удивлять мировую общественность своим не совсем адекватным поведением. Очередной курьез случился во время встречи главы Белого дома с Папой Римским Франциском, произошедшей в минувшую пятницу, 14 июня, на полях саммита группы G7 в итальянском Риме.

Во время беседы байден сначала слишком близко наклонился к Франциску. А потом и вовсе уткнулся понтифику лбом в лоб. В таком положении президент США завис на с десяток секунд.

Чем вызвана такая фривольность неизвестно. Однако поведение коллеги не оценил находившийся буквально в двух шагах президент Аргентины Хавьер Милей. В сети завирусилось видео инцидента, на котором последний буквально разинул рот от вида, как Байден атакует лбом Папу Римского.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сам заявил во время выступления на ПМЭФ о том, что он направил письмо Байдену, в котором потребовал прекратить поставки вооружений и боеприпасов. В таком случае весь конфликт завершится всего за 2-3 месяца.

Ранее глава российского государства озвучил срок, который может понадобится на избавление от Зеленского. По его мнению, на это может потребоваться год. Запад со временем постарается освободиться от бремени в лице украинского президента.