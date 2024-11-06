Вице-спикер парламента Польши призвал шантажировать Украину военной помощью

Вице-спикер польского сейма (нижней палаты парламента страны) Кшиштоф Босак призвал власти добиться от Украины эксгумации тел жертв Волынской резни. Как заявил политик в эфире телеканала TVP Info, это можно сделать, если начать шантажировать киевские власти военной помощью.

Как пояснил Босак, что шантаж является не чем-то из ряда вон выходящим, а, пожалуй, самым значимым инструментом в международной политике. А «добродушие», которое до сих пор проявляла Польша в вопросе Волынской резни, учитывая сложную обстановку внутри самой Украины, не смогло достичь поставленных целей.

«Польша должна сказать украинцам, что если они хотят и далее пользоваться помощью Польши, например, пользоваться аэродромом в Ясенке, то должны изменить свое решение, блокирующее эксгумацию польских жертв Волынской резни», — сказал депутат.

Напомним, польский военный аэродром «Жешув-Ясенки» считается крупнейшим перевалочным пунктом. Через него проходят почти все поставляемые Украине западными партнерами грузы военной помощи.

Ранее Минобороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что Украина не войдет в состав ЕС до решения вопроса Волынской резни.