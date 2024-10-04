Польша заявила о намерении приостановить процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС) до разрешения вопроса эксгумации жертв Волынской резни. Как сообщил Euractiv, данную информацию озвучил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Если Украина не устранит проблемы, связанные с Волынью, согласия на ее вступление в ЕС не будет», — отметил он.

Косиняк-Камыш добавил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной, даже несмотря на различия во мнениях с президентом Польши Анджеем Дудой.

Министр также пообещал, что его партия, Польская народная партия, будет противодействовать вступлению Киева в ЕС, даже если другие страны союза выразят согласие.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует уволить Сырского, Буданова* и Умерова.

*Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.