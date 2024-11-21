В мае 2025 года Вучич и Фицо вместе приедут в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что договорился с президентом Сербии Александром Вучичем побывать в мае 2025 года в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Во время состоявшейся пресс-конференции премьер Словакии отметил, что вместе с президентом Сербии они едины во мнении о необходимости проявлять заслуженное уважение в отношении стран, благодаря уроженцам которых их родина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее Фицо заявил о готовности вернуться к нормальным отношениям с Россией.