Вице-спикер Совета Федерации Косачев считает, что Вашингтон признался в своем страхе в проигрыше войны на Украине
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По словам вице-спикера верхней палаты парламента Константина Косачева, лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер заявил, что Запад боится проиграть развязанную ими войну в Незалежной. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что данное признание представляет еще больший интерес, чем недавнее заявление французского лидера о возможности отправки на Украину сухопутных войск европейских государств.
По мнению сенатора, символичным является и то, что заявление было сделано после встречи Байдена с лидерами конгресса с целью убедить в необходимости дальнейшей финансовой поддержки Незалежной и заявления Макрона.