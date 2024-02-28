По словам вице-спикера верхней палаты парламента Константина Косачева, лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер заявил, что Запад боится проиграть развязанную ими войну в Незалежной. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что данное признание представляет еще больший интерес, чем недавнее заявление французского лидера о возможности отправки на Украину сухопутных войск европейских государств.

По мнению сенатора, символичным является и то, что заявление было сделано после встречи Байдена с лидерами конгресса с целью убедить в необходимости дальнейшей финансовой поддержки Незалежной и заявления Макрона.