Вице-спикер Совета Федерации оценил резолюцию ООН по Ближнему Востоку

Константин Косачев заявил, что голосование в этой организации разделило мировое сообщество по целому ряду разграничительных линий.

Он указал, что голоса в Организации Объединенных Наций отдали скорее по эмоциональным причинам, чем по политическим убеждениям. Он констатировал, что в политике до сих пор встречаются очень искренние реакции на события.

«Совесть в мировой политике пока не списана в архив окончательно, как казалось еще недавно», - написал он в своем микроблоге.

Принятая ООН резолюция была разработана целой группой арабских государств, и внесена на голосование Иорданией.