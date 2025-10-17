Визит Зеленского в Вашингтон начался с дипломатической бомбы

Планы украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским столкнулись с суровой реальностью большой геополитики сразу по прибытии в Вашингтон. Как передает издание Axios, сразу после посадки на военной базе Эндрюс киевская команда, находившаяся в приподнятом и оптимистичном настроении, получила новость, кардинально менявшую контекст их визита.

Выяснилось, что пока их самолет был в воздухе, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры и достигли важных договоренностей. Более того, Трамп лично инициировал предложение о проведении двустороннего саммита, и Путин дал на это свое согласие. Местом для потенциальной встречи была названа Венгрия, чье руководство неоднократно критиковало позицию Киева.

Этот неожиданный поворот резко сместил акценты запланированных переговоров. Вместо фокуса на обсуждении поставок крылатых ракет «Томагавк» и встреч с руководителями американского ВПК, украинской делегации пришлось столкнуться с фактом прямого диалога Вашингтона и Москвы. Ситуацию усугубило и публичное заявление Трампа, сделанное еще до приземления самолета Зеленского, о нежелании истощать арсеналы США, включая те же «Томагавки», в пользу других стран.

Таким образом, вместо запланированного укрепления военно-политического альянса, Киев получил наглядную демонстрацию приоритетов американской администрации, где прямые переговоры с Москвой оказались в центре повестки дня.

Ранее сообщалось о том, что встреча Путина и Трампа в Будапеште может пройти в монастыре или на стадионе.