Вячеслав Володин и Цой Рен Хэ обсудили новые форматы взаимодействия стран

В Пхеньяне прошли переговоры между представителями России и Корейской Народно-Демократической Республики. Они обсудили перспективы развития межпарламентского сотрудничества. Соответствующая информация появилась на сайте Государственной Думы.

В Пхеньяне состоялась встреча Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и Председателя Президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Цой Рен Хэ.

Она прошла в рамках мероприятий к 80-летию Освобождения Кореи от японского колониального господства. Володин напомнил, как советские войска вместе с корейскими солдатами освобождали страну. Корейский коллега в ответ поблагодарил за подвиг СССР.

Спикер Госдумы предложил создать совместную парламентскую комиссию для развития сотрудничества и поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области. В завершение российской сторона пригласила корейских парламентариев с ответным визитом.

