Вячеслав Володин и Цой Рен Хэ обсудили новые форматы взаимодействия стран
ГД: встреча представителей России и КНДР прошла в дружественной атмосфере
В Пхеньяне прошли переговоры между представителями России и Корейской Народно-Демократической Республики. Они обсудили перспективы развития межпарламентского сотрудничества. Соответствующая информация появилась на сайте Государственной Думы.
В Пхеньяне состоялась встреча Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и Председателя Президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Цой Рен Хэ.
Она прошла в рамках мероприятий к 80-летию Освобождения Кореи от японского колониального господства. Володин напомнил, как советские войска вместе с корейскими солдатами освобождали страну. Корейский коллега в ответ поблагодарил за подвиг СССР.
Спикер Госдумы предложил создать совместную парламентскую комиссию для развития сотрудничества и поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области. В завершение российской сторона пригласила корейских парламентариев с ответным визитом.
