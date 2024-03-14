Франция никогда не возьмет на себя инициативу в решении украинского конфликта и не начнет наступление на Украине, заявил в интервью телеканалу France 2 президент республики Эммануэль Макрон.

В то же время, как подчеркнул французский лидер, происходящее последние два года на Украине имеет экзистенциальное значение для Франции и Европы в целом.

«Мы никогда не приступим к наступательным действиям, мы никогда не возьмем на себя инициативу», — сказал Макрон на вопрос журналистов телеканала, при каких условиях французских военных могут отправить на Украину.

Рассуждая о перспективах Киева Макрон согласился с тем, что для ВСУ на фронте сложилась очень сложная ситуация По поводу недавнего контрнаступления президент Франции посетовал, что оно изначально прошло не так, как ожидалось.

Стоит отметить, в свете недавних воинственных заявлений президента Франции, что Европа очень ского может отправить свои войска на Украину, подобные высказывания выглядят по меньшей мере странно и похоже на осознание Макрона, что ввязываться в прямое противостояние с Россией может иметь для его страны непредсказуемые последствия.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис рассказал о подробностях своей инициативы по проведению мирного саммита по Украине, о которой страну ранее попросил украинский президент Владимир Зеленский.

В беседе со швейцарским радио Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) Кассис подчеркнул, что конечный положительный результат вряд ли представляется возможным без участия основного игрока, которым в украинском конфликте является Россия.