ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С

Воздушно-космическим силам (ВКС) России передали новую партию истребителей Су-35С, сообщили ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

«Российские авиастроители изготовили и передали Минобороны России очередную партию новых самолетов. Су-35С – один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, который может выполнять широкий спектр задач и пользуется заслуженным успехом», – сказал Мантуров.

В пресс-службе правительства РФ подчеркнули, что многоцелевые сверхманевренные истребители были разработаны и построены на авиационном заводе им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, который курируется госкорпорацией «Ростех». Уточняется, что Су-35С уже совершили перелет на аэродром базирования и прошли технические и заводские тесты.

Су-35С берут контроль в воздухе благодаря уничтожению пилотируемых летательных аппаратов, а также беспилотников. Свои задачи истребители могут выполнять как на большой, так и на малой дальности.

22 июня главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов сообщил, что атомная подводная лодка «Белгород» с носителем ядерных беспилотников «Посейдон» в 2023 году поступит на вооружение российского флота. Ранее такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.