Владелец Vans решил закрыть магазины в России и заняться оптовыми поставками

Американский производитель одежды и обуви VF Corporation, который представляет такие бренды как Vans и The North Face, принял решение закрыть свои магазины РФ. Об этом свидетельствует отчет российского подразделения корпорации – ООО «ВФ Си-Ай-Эс». Заявление приводит « Коммерсант ».

«Российское подразделение переводится на оптовые поставки», – говорится в заявлении.

В документе отмечается, что последние магазины Vans в РФ были закрыты весной 2023 года. По данным, которые приводит «Ъ», на конец 2022 года в Москве и Санкт-Петербурге работало 12 торговых точек Vans. После начала специальной военной операции VF Corporation приостановила работу магазинов, онлайн продажи и оптовые поставки.

По мнению экспертов, такая переориентация бизнеса компании в РФ направлена на снижение геополитических риском и расходов на магазины. Для этого, считают аналитики, необходимо обеспечить бесперебойные поставки товаров.

С начала специальной военной операции западные бренды решили покинуть российской рынок, опасаясь санкций и следуя позиции «западных» стран относительно политики России. Так, свои магазины закрыли производители брендов Adidas, Bershka, Cropp, Louis Vuitton, Mango, Pandora, Uniqlo, Zara.

На месте некоторых магазинов, где ранее продавались брендовые вещи, открылись аналоги под другими названиями. В этих торговых точках продолжают продавать одежду с этикетками ушедших брендов.