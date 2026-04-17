«Вдох на 4, задержка на 7»: врач раскрыл технику, которая за секунды вернет сон после ночного пробуждения

Вы проснулись среди ночи, смотрите в потолок и понимаете — заснуть нереально. Не терзайте себя. Кандидат медицинских наук, врач Александр Шишонин раскрыл методику, которая вернет вас в объятия Морфея за считанные минуты. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Главный козырь — техника «4-7-8». Схема проста: вдох носом на четыре счета, задержка дыхания на семь секунд и медленный выдох ртом на восемь счетов. Повторить от четырех до восьми раз. Это не магия, а физиология: такой ритм переключает нервную систему с «бей или беги» на режим покоя.

Второй метод — дыхание через одну ноздрю. Закрываете правую, вдыхаете левой на четыре секунды. Затем меняете: левая закрыта, выдох через правую на шесть секунд. Чередуйте 5–10 раз. Упражнение балансирует полушария и успокаивает ум.

Любителям аффирмаций — свой рецепт. Повторите про себя 10–20 раз: «Мое тело тяжелеет, дыхание становится спокойным, я засыпаю легко и глубоко». Одновременно представляйте, как теплая волна разливается от макушки до пяток.

Если после 20 минут ничего не вышло, Шишонин советует не лежать без толку. Встаньте, сделайте легкую суставную гимнастику, выпейте стакан теплой воды (успокаивает нервы и предотвращает обезвоживание). Еще один лайфхак — «поток сознания»: возьмите блокнот и 3–5 минут пишите все, что придет в голову, без цензуры. Это выгрузит тревожные мысли.

Ранее гастроэнтеролог назвала спасающий от запора алгоритм.