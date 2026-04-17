«Шашлык за решеткой»: юрист предупредила о тюремном сроке до 10 лет за костер в лесу

Любители шашлыков на природе, внимание: ваше хобби может стоить не только испорченного отдыха, но и свободы. Юрист по гражданским делам Алла Георгиева разъяснила россиянам, чем грозит костер в лесу. И последствия суровее, чем кажутся. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Если вы просто нарушили правила пожарной безопасности (например, пожарили шашлык в запрещенном месте), ждите административного штрафа от 15 до 30 тыс. ₽. В период особого противопожарного режима сумма вырастет до 40–50 тыс. ₽. А если ваш костер причинил ущерб лесу на сумму до 10 тыс. ₽, штраф подскочит уже до 50–60 тыс. ₽.

Но это цветочки. Ущерб от 10 до 50 тыс. ₽ считается значительным. И тут, по словам юриста, наступает уголовная ответственность. Виновнику грозит штраф от 300 до 500 тыс. ₽, обязательные или исправительные работы на срок до двух лет. А то и реальное лишение свободы. Если же ущерб превысил 50 тыс. ₽, он признается крупным. Тогда нерадивого туриста могут посадить на срок до 10 лет.

