Пушистый террор: женщина завела 200 котов из мести несговорчивым соседям

Жительница китайского города Фошань нашла, пожалуй, самый необычный способ мести соседям. Женщина, которая проиграла спор об установке лифта, завела в своей квартире 200 кошек. И теперь все, кто живет с ней в одном подъезде, вынуждены дышать запахом, который сложно назвать приятным. Об инциденте пишет издание Sohu.

Конфликт начался с типичной для многоквартирных домов истории. Соседи хотели установить лифт. Женщина была против. Слово за слово — и отношения превратились в настоящую войну. С 2019 года собственница квартиры начала приводить домой кошек. Много кошек. Очень много. В итоге в жилом помещении скопилось около 200 животных.

Хозяйка за питомцами не убирает. Запах из квартиры просочился в подъезд и стал проблемой для всех жильцов. Но на этом фантазия женщины не закончилась. Она разбрасывает мусор в общественных зонах, рисует оскорбительные граффити на стенах и лестницах. А из окна, по свидетельствам очевидцев, периодически выливает воду на прохожих.

Коммунальные службы и полиция не раз пытались попасть внутрь квартиры, чтобы решить проблему. Но нарушительница игнорирует все попытки наладить контакт. Дверь для официальных лиц закрыта. Правоохранители начали расследование. Коммунальщики в отчаянии планируют усилить вентиляцию здания. Но, судя по всему, двухсот кошек это вряд ли остановит. Соседям, которые хотели лифт, теперь приходится мечтать хотя бы о чистом воздухе.

