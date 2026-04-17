«Цена насекомых»: мужчина получил год тюрьмы и штраф 700 тыс рублей за контрабанду 2 тысяч муравьев

В международном аэропорту Найроби сотрудники службы безопасности нашли в чемодане гражданина Китая Чжана Кэцюня 2,2 тысячи живых королевских садовых муравьев. Мужчину арестовали, а суд приговорил к 12 месяцам тюрьмы и штрафу в 1 млн кенийских шиллингов (около 700 тыс рублей). Об этом сообщает «Lenta.ru».

Насекомые пользуются бешеным спросом на черных рынках Европы и Азии. Коллекционеры готовы платить огромные деньги за колонии в формикариях — искусственных муравейниках. Чжан изначально не признал вину, но позже изменил показания. Его адвокат подаст апелляцию, настаивая, что клиент не знал о нарушении закона. Сообщник-кениец, который продал муравьев, арестован, но отпущен под залог.

Это не единичный случай. В прошлом году четверых мужчин оштрафовали на аналогичную сумму за контрабанду тысячи особей. А двое бельгийских подростков попались с пятью тысячами муравьев в пробирках. Теперь Кения взялась за «муравьиных баронов» всерьез.

