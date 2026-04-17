Контрактный двигатель: какие масла использовать в России
Эксперт раскрыл нюансы выбора моторного масла для б/у двигателей
При установке контрактного двигателя автомобилисты часто сталкиваются с вопросом выбора моторного масла, особенно если агрегат предназначался для других рынков. Эксперты подчеркивают: ключевым ориентиром остаются требования производителя, однако климатические особенности России вносят свои коррективы. Об этом пишет «РГ».
Специалисты отмечают, что контрактные двигатели, включая агрегаты, произведенные на азиатских предприятиях крупных автоконцернов, изготавливаются по тем же стандартам, что и моторы для европейского и американского рынков. Это означает, что требования к моторным маслам и допускам сохраняются без изменений.
Главное отличие связано не с конструкцией двигателя, а с условиями эксплуатации. Российский климат характеризуется более суровыми зимами, поэтому особое значение приобретает выбор масла с подходящими низкотемпературными характеристиками. Важно учитывать показатели текучести и способность масла быстро поступать к узлам двигателя при холодном запуске.
Производители автомобилей часто допускают использование нескольких классов вязкости. Например, при базовой рекомендации 5W-30 допустим альтернативный вариант 0W-30. Оба соответствуют стандартам, однако в условиях низких температур предпочтительнее использовать масло с меньшей зимней вязкостью.
Если история эксплуатации двигателя неизвестна, эксперты советуют обратить внимание на масла, предназначенные для агрегатов с большим пробегом. Такие составы учитывают типичные проблемы изношенных моторов, включая повышенный расход масла, вероятность утечек и образование отложений. Наиболее распространенные варианты — масла с вязкостью 5W-30, 5W-40 и 10W-40.
После установки подержанного двигателя также рекомендуется сократить интервалы замены масла на начальном этапе эксплуатации. Это позволяет быстрее удалить возможные загрязнения и продукты износа, оставшиеся после хранения или предыдущей работы агрегата.
