«Вернись, или я зарежу коз»: омич расстрелял и порезал скот, отомстив уехавшей жене

Семейная ссора в Омской области обернулась кровавой бойней. Житель региона, оставшись после ухода жены с ребенком, запил и принялся названивать супруге с угрозами. Он требовал вернуться, обещая расправиться со скотом. Женщина не поверила. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Мужчина взялся за охотничье ружье и нож. Семерых козлят он зарезал, а двух взрослых коз застрелил. Туши животных обнаружила полиция, которую вызвала сама жена. На допросе выяснилось, что ружьё было незарегистрированным. В доме нашли также два патрона от мелкокалиберной винтовки и пять банок пороха.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия. Сам же «мститель» теперь рискует отправиться за решетку. За убийство животных, кстати, отдельной статьи нет, но вот незаконное владение оружием тянет на срок до восьми лет лишения свободы. Плюс психологам предстоит разбираться, как человек, обидевшись на жену, решил выместить зло на беззащитных козах.

