«Радиоактивные доллары»: украинка везла в Европу купюры с излучением, превышающим норму в 2000 раз

На польском пункте пропуска «Медыка» пограничники задержали 54-летнюю гражданку Украины. Женщина пыталась провезти в Европу наличные доллары. Но не простые, а смертельно опасные. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Сканер заверещал, когда дама проходила контроль. Уровень радиоактивного излучения от ее валюты превышал допустимую норму почти в две тысячи раз. Две тысячи! Это не просто «фон», это реальная угроза для жизни. Сумма, которую изъяли, — около 10 тысяч долларов. Но кто знает, сколько «грязных» денег уже успело попасть в оборот.

Откуда у гражданки Украины радиоактивные купюры? Версии две: либо она намеренно собирала зараженные банкноты для диверсии, либо стала жертвой мошенников, которые подсунули ей опасный товар. В любом случае, инцидент вскрыл дыру в польско-украинской границе. Пограничники изъяли валюту, а женщину задержали. Теперь ей грозит не только конфискация, но и уголовное дело.

