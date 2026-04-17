Весна на дорогах: скрытые угрозы для автомобилей

Весенний сезон традиционно сопровождается ростом рисков для автомобилистов: ухудшение дорожного покрытия, влага и остатки реагентов могут привести к дополнительным затратам на ремонт. Специалисты рекомендуют заранее принять меры, чтобы минимизировать возможные повреждения. Об этом сообщает портал « Банки.ру ».

С наступлением весны автомобили подвергаются сразу нескольким неблагоприятным воздействиям. Перепады температур, повышенная влажность и химические реагенты, оставшиеся после зимы, негативно влияют на состояние транспорта. Одновременно ухудшается качество дорог: появляются выбоины и трещины, способные спровоцировать повреждения.

В таких условиях наиболее уязвимой становится подвеска. Повреждения амортизаторов, рычагов и сайлентблоков — одни из самых распространенных последствий езды по весенним дорогам. Попадание в глубокие ямы может привести не только к деформации колесных дисков, но и к повреждению шин.

Дополнительную опасность представляют лужи, под которыми часто скрываются дефекты покрытия. Невозможность точно оценить глубину может обернуться серьезными проблемами, включая повреждение элементов подвески или попадание влаги в узлы автомобиля.

Отдельное внимание эксперты обращают на воздействие дорожных реагентов. Их остатки ускоряют процессы коррозии, особенно если автомобиль не прошел тщательную очистку после зимнего периода. В первую очередь страдают кузов, днище, крепеж и элементы тормозной системы, что со временем может снизить стоимость автомобиля и увеличить расходы на его содержание.

Чтобы избежать значительных затрат, специалисты советуют своевременно проводить техническую диагностику и мойку, уделяя особое внимание днищу. Также рекомендуется снижать скорость на участках с плохим покрытием и избегать резких маневров. По оценкам экспертов, профилактические меры в этот период обходятся существенно дешевле, чем последующий ремонт.

До этого сообщалось, что эксперт рассказал, как защитить автомобиль после зимы.