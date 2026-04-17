«Спасли, но он сбежал»: волонтеры на Черном море выходили обессиленного дельфина

Обессиленный дельфин прибился к берегу Новороссийска и едва не погиб. На помощь пришли добровольцы Центра спасения дельфинов. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Уникальная операция развернулась прямо в городской бухте: ветеринары проводили процедуры в морской воде, не вытаскивая пациента на сушу. Самца назвали Апрель — в честь месяца, когда случилось это чудо.

Состояние дельфина-азовки (его еще называют морской свиньей) было тяжелым. Волонтеры остались с ним на ночное дежурство, готовились к долгому лечению. Но Апрель распорядился иначе. Во время ночной прогулки он неожиданно набрался сил и уплыл в открытое море — раньше времени, чем очень удивил своих спасателей.

Специалисты уверены: стратегия помощи была верной, именно поэтому животное смогло восстановиться. Хотя курс лечения не завершен, у волонтёров есть повод для радости. Днем они заметили в бухте азовку, резвящуюся в воде — возможно, это был тот самый Апрель. Спасатели надеются, что с ним все будет хорошо.

