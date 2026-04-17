Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен признание. По его словам, главная цель Запада — не сосуществование, а победа. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Безопасность в Европе они видят только через «одоление» России, на Ближнем Востоке — через победу над Ираном, а в Азии — через подавление Китая. Запад не ищет компромиссов. Он ищет способы уничтожить конкурента.

Эксперт посетовал, что западные политики никогда не обсуждают, как научиться жить вместе. «Это сделано намеренно», — подчеркнул он. То есть нынешняя конфронтация — не случайность, а спланированная линия. Мир, по мнению атлантистов, может быть только под их диктовку.

