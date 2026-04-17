«Дети задыхались»: на концерте в Москве пятеро ребят едва не задохнулись от искусственного дыма

На бульваре Адмирала Ушакова во время выступления артистов в помещение начал поступать едкий искусственный туман. Дым оказался настолько ядовитым, что у маленьких зрителей начались проблемы с дыханием. По предварительным данным, пострадали не менее пяти детей. Об этом сообщает «Life.ru».

Медики прибыли оперативно. Детям потребовалась срочная помощь. К счастью, обошлось без госпитализации — угроза жизни миновала. Родители возмущены. Они требуют провести проверку и наказать виновных. Пока же дети, надышавшиеся дымом, приходят в себя.

Полиция уже начала проверку. Организаторам грозит крупный штраф, а возможно, и уголовная ответственность.

