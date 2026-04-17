«База в тылу?»: Индия получила право разместить в России тысячи военных и десятки самолетов

Индийский воинский контингент может появиться в самой гуще России. На официальном портале правовой информации обнародован документ, который переворачивает представление о военном сотрудничестве двух стран. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Отныне Нью-Дели получает право разместить на российской земле до 3 тысяч своих солдат. Но сухопутными силами дело не ограничивается. Соглашение позволяет индийским ВВС и ВМС развернуть на наших аэродромах и базах 10 военных самолетов и 5 боевых кораблей.

Формально — для совместных учений или ликвидации последствий катастроф. Однако сам факт такого документа говорит о невиданном уровне доверия между Москвой и Дели. Официальные лица говорят о «поддержании мира и стабильности».

