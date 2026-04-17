Пять бутылок вина в аэропорту и 15 порций алкоголя в самолете: пассажир домогался бортпроводницы

В Ирландии суд рассматривает дело 31-летнего британца Аарона Брэди, который прямо во время полета авиакомпании Ryanair надругался над стюардессой. Мужчина признал вину и выплатил потерпевшей €5 тыс., но авиакомпания запретила ему летать своими рейсами пожизненно. Об этом пишет «Lenta.ru», ссылаясь на иностранное издание «Daily Mail».

Инцидент произошел в 2025 году. Перед вылетом Брэди вместе с возлюбленной выпил в аэропорту пять бутылок вина, а на борту заказал около 15 маленьких бутылок с алкоголем. Сильно опьянев, он направился в камбуз, положил ногу на колени бортпроводнице, погладил ее ягодицу, поцеловал в щеку, а затем схватил за голову и притянул к своему паху.

В суде британец заявил, что ничего не помнит из-за количества выпитого, но вину признал и извинился. Потерпевшая, уволившаяся сразу после рейса, призналась, что ей до сих пор противно вспоминать об этом эпизоде. Брэди предложил компенсацию в €5 тыс., и женщина согласилась принять деньги. Суд отложил окончательное решение до июня. Авиакомпания Ryanair, в свою очередь, приняла беспрецедентное решение — запретить подсудимому летать своими рейсами до конца жизни.

