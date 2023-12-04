Владимир Путин посетил выставку-форум «Россия»

Президент РФ Владимир Путин посетил международную выставку-форум «Россия», которая открыта с прошлого месяца на территории ВДНХ. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Глава государства ознакомился с масштабной мультимедийной инсталляцией «Достижения России», а также осмотрел «Аллею славы». После этого ему представили экспозицию «Первые в России – стране возможностей», которая была организована РДДМ. Помимо этого, лидер осмотрел экспозицию Минпромторга РФ и павильон «Атом».

Выставка будет работать до середины апреля следующего года. На ней представлены все достижения страны в различных сферах. В общей сложности, в рамках проекта было открыто более 130 экспозиций.