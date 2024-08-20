Владимир Путин впервые с 2011 года посетил Чечню

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 августа, прилетел в Чечню. До этого в тот же день он успел посетить Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.

В последний раз Путин приезжал в Чечню в декабре 2011 года, когда занимал пост премьер-министра РФ.

В аэропорту Грозного у трапа вертолета лидера страны встретил глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее он неоднократно приглашал Владимира Путина посетить республику. В своем телеграм-канале глава Чечни сообщил, что в рамках визита запланирована насыщенная программа.

«Владимир Владимирович, несмотря на тяжелый рабочий день, полон сил и готов посетить несколько объектов в Чеченской Республике», — написал Кадыров.

Владимир Путин 20 августа побывал в Беслане, где 20 лет назад произошла террористическая атака боевиков. Президент посетил школу №1, где были захвачены заложники, и возложил цветы к мемориалу. Также он побывал на мемориальном комплексе «Город ангелов», где похоронены большинство из погибших в результате нападения террористов, и встретился с матерями жертв теракта.