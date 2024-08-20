Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане

Президент России Владимир Путин посетил Северную Осетию и встретился с матерями жертв теракта в Беслане, который произошел 20 лет назад, 1-3 сентября 2004 года.

После встречи он поручил передать их озабоченности прокуратуре и следствию по теракту.

Президент посетил школу №1, где произошел захват заложников, и возложил цветы к мемориалу. Также он побывал на мемориальном комплексе «Город ангелов», где похоронено большинство из погибших в результате нападения террористов.

В результате теракта в Беслане погибли 334 человека, из них 186 детей. Ответственность за организацию теракта на себя взял лидер чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.