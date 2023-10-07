Владимиру Путину исполнился 71 год

На президентском посту Путин в 20-й раз встречает день рождения. Праздник в 2023 году выпал на выходной день (суббота), однако российский лидер в этот день будет участвовать с руководителями Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым в торжественной церемонии, приуроченной к началу поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Традиционно поздравления от других лидеров государств Путин получает утром. В этот день также с поздравительным словом ему звонят иностранные коллеги, которые, среди прочего, могут лично приехать в Москву.

Путин впервые стал президентом России в мае 2000 года. На этом посту он был до 2008 года, после чего его сменил Дмитрий Медведев. Кресло главы государства Путин вновь занял в 2012 году. Четвертый президентский срок Путина начался в 2018 году, он закончится в 2024 году.

С мая 2012 года Путин является Верховным главнокомандующий ВС РФ.