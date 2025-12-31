Владислав Власюк может стать новым главой офиса Зеленского вместо Ермака

По информации украинского издания "Зеркало недели", новым руководителем офиса президента Владимира Зеленского может стать Владислав Власюк, который в настоящее время занимает пост уполномоченного по вопросам санкционной политики. Ранее эту должность занимал Андрей Ермак, который был уволен.

28 ноября Зеленский объявил об отставке руководителя своего офиса, подписав соответствующий указ в тот же день. До этого в квартире Ермака прошли обыски в рамках коррупционного расследования в украинской энергетике, где главным подозреваемым стал бизнесмен и соратник президента Тимур Миндич.

По информации из публикации, Власюк может оказаться тем, кто позволит Андрею Ермаку и дальше оказывать теневое влияние на дальнейшие решения Зеленского.

«На должность руководителя офиса президента рассматривается уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк… Судя по всему, Зеленский назначит на должность главы офиса человека, который не повлияет ни на политику, ни на моральные, ни на профессиональные критерии ОПУ и президента», — говорится в сообщении издания в телеграм-канале.

Согласно данным "Зеркала недели", Власюк занимает пост уполномоченного по санкционной политике с 2024 года. С 2020 года он работал внештатным советником в офисе Зеленского. В период с 2021 по 2022 годы Власюк занимал должность советника в министерстве аграрной политики.