Власти Аргентины пообещали не разрывать отношения с Россией и Китаем

Несмотря на приход к власти нового проамериканского президента, аргентинское правительство не планирует менять сложившиеся отношения с другими государствами.

Диано Мондино, советник президента Аргентины и будущий министр иностранных дел, заверила, что руководство страны не стремится делать никаких радикальных шагов в своей внешней политике.

«Это абсурд говорить, что мы разорвем отношения с Бразилией и Китаем. В этом нет логики. Не будет ни разрыва, ни изменения», - указала она во время выступления на телеканале TN.

Мондино добавила, что дипломатия нужна именно для того, чтобы договариваться и решать конфликты. Для разрыва отношений, даже на уровне отзыва послов, необходимы крайне веские причины. Поэтому Аргентина не будет делать каких-то резких действий в отношении РФ несмотря на несогласие с ее политикой.