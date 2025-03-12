Власти Армении заявили о желании сотрудничать с Россией, Грузией и Ираном

Армения заинтересована в том, чтобы сотрудничать с граничащими с ней государствами. Об этом заявил Арарат Мирзоян, руководитель Министерства иностранных дел. Его слова привело агентство Armenpress.

По утверждению министра, все отношения его правительства с другими странами не направлены против какого-либо государства. Армения руководствуется только собственными интересами.

«Мы понимаем, что разные партнерства между разными странами могут не нравиться, они также могут быть причиной разочарования, но мы пытаемся объяснить, что руководствуемся интересами Армении», — указал он.

По этой причине власти Армении стремятся иметь нормальные партнерские отношения с РФ, Ираном и Грузией, так как они являются соседями. В то же время правительство стремится углубить свои связи с Евросоюзом, желая еще более развить их.

Ранее Мизоян заявил, что Армения хочет получить статус наблюдателя в БРИКС. Ереван, по его словам, хочет понять, какие преимущества может принести сотрудничество с членами организации для страны.