Власти Брянской области призвали жителей не публиковать места дислокации военных

Департамент региональной безопасности Брянской области обратился к жителям региона с просьбой не публиковать места дислокации военных РФ и военной техники. Соответствующее обращение появилось на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

«Еще раз напоминаем о необходимости соблюдать меры информационной безопасности — не снимать военную технику и дислокацию военных, не фотографировать места взрывов и остатки боеприпасов!», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия угрожают безопасности критически важным объектам региона, а также безопасности Брянской области в целом.

С начала специальной военной операции РФ на Украине ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории. Чаще всего под удар попадают Брянская, Белгородская и Курская области. В этих регионах, а также в Крыму и Севастополе установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее мы сообщали, что над Белгородской областью система ПВО сбила десять ракет. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, в результате инцидента были выбиты стекла в одном из домов.