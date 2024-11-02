Власти Чехии разрешили своим гражданам вступать в ряды ВСУ

Президент Чехии Петр Павел дал разрешение 60 гражданам республики принимать участие в конфликте на Украине в составе ВСУ, сообщило Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Филипа Платоша.

По его словам, более 180 чехов подали заявления с просьбой разрешить им присоединиться к украинским войскам.

Предшественник Павла, Милош Земан, с 24 февраля 2022 года выдал 132 разрешения на вступление граждан в ряды ВСУ. При этом неясно, сколько из тех, кто получил разрешения, на самом деле отправились на Украину.

Согласно законодательству Чехии, граждане страны обязаны получить официальное разрешение от президента, чтобы отправиться на службу в иностранные формирования. Это правило также касается граждан других государств, имеющих вид на жительство в Чехии.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по месту хранения военной техники ВСУ и месту дислокации иностранных наемников-офицеров.