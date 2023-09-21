Власти Эстонии отвели гражданам полгода для перерегистрации российских автомобилей

Власти Эстонии дадут шесть месяцев владельцам автомобилей с российскими номерами на перерегистрацию транспортных средств, сообщила в четверг, 21 сентября, газета Postimees.

Издание ссылается на заявление министра внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса. В противном случае автомобили необходимо вывезти за пределы государства.

Помимо этого, жители Эстонии должны будут в течение пяти дней зарегистрировать ввезенное в страну для собственного пользования транспортное средство в государственном регистре. Для иностранцев, которые используют свои автомобили с российской регистрацией, правила распространяются на один год.

Кроме того, отмечает газета, за ввоз автомобиля в Эстонию, гражданам необходимо будет оплатить налог и госпошлину. Например, если транспортное средство стоит 20 тысяч евро, таможенная пошлина на него составит порядка 2 тысяч евро. Налог с оборота составит 4,4 тысячи евро.

Накануне все страны Европейского союза, граничащие с РФ, закрыли въезд на свою территорию для автомобилей с российскими номерами. Кроме того, власти некоторых стран рассматривают возможность конфисковать транспортные средства с российской регистрацией, которые получили доступ на территорию государства до введения ограничений.

Такие меры стали следствием санкций, содержание которых в начале сентября разъяснила Европейская комиссия. Так, въезд на территорию стран ЕС автомобилей с российскими номерами, согласно санкционному законодательству, будет расцениваться как запрещенный импорт, даже в том случае, если транспортное средство используется в личных целях. Есть исключения, однако они затрагивают граждан Евросоюза и их ближайших родственников.

Кроме того, Еврокомиссия позже дополнила свои разъяснения, добавив, что въезд автомобилей с российской регистрацией граждане РФ могут использовать для обхода санкций. Помимо этого, россиянам запретили ввозить на территорию стран ЕС такие личные вещи, как мобильные устройства, ювелирные изделия, изделия из меха и кожи.