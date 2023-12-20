Власти ФРГ допустили сокращение помощи Киеву на полмиллиарда евро

Немецкие власти допускают вероятность сокращения запланированной на предстоящий год помощи для Украины в размере 550 миллионов евро на фоне корректировки бюджетных планов государства. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хеберштрайт, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Как заявил Хеберштрайт, парламент Германии может окончательно утвердить план на бюджет в следующем году 2 февраля. Тем не менее секретарь правительства предупредил о том, что немецкий Кабинет министров готов идти на особенные меры в предстоящем году в том случае, если поддержка Киева потребует более значительных вложений, чем запланировано в изначальном бюджете. Таким образом, он подтвердил готовность правительства ФРГ поставить собственные финансовые интересы выше украинских.