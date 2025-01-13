Власти ФРГ передали ВСУ первую новейшую самоходную гаубицу «Boxer RCH 155»

В Германии прошла церемония передачи Украине новейшей самоходной гаубицы, которую выпускает концерн KNDS. Трансляцию с этого события вело издание Welt.

Колесная гаубица «Boxer RCH 155» относится к новейшим вооружением, ее выпускает франко-германский концерн. По мере их производства данные самоходные орудия будут передаваться Украине, и передачу первой самоходки анонсировал во время выступления на мероприятии Борис Писториус, глава министерства обороны ФРГ.

«Украина может рассчитывать на нас. Германия готова взять на себя ответственность в Европе», — указал он.

Министр добавил, что это сигнал Берлина Киеву о поддержке. Немецкие власти планируют профинансировать выпуск 36 таких орудий для нужд ВСУ. А всего концерн хочет произвести 54 гаубицы по заказу Украины.

Этот поступок уже прокомментировала Мария Захарова. Она предложила передать хоть что-то США, чтобы помочь им справиться с природными пожарами. Белый дом умеет только разжигать, а тушить, по ее мнению, он так и не научился.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Шольц отказался выплачивать по 5% ВВП страны на оборонные нужды по требованию команды президента США Трампа. По его утверждению, Германия и без того несет немалые военные расходы.