Канцлер ФРГ Шольц отказался выплачивать на оборону по 5% ВВП страны

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против того, что каждая страна НАТО должна тратить на военные расходы по 5% своего ВВП в год. Его точку зрения изложил портал Focus online.

Еще в прошлом году команда Трампа заявила, что после прихода в Белый дом потребует от всех членов Северо-Атлантического альянса тратить на оборону по 5% от своего ВВП. По мнению Шольца, такая сумма слишком велика. Например, у Германии в таком случае расходы должны составлять по 200 млрд евро ежегодно. Они могут взяться либо путем экономии других статей бюджета, либо за счет займов, либо сочетанием обоих способов.

«Это большие деньги. И поэтому я считаю, что будет лучше сконцентрироваться на том пути, о котором страны НАТО давно договорились», — указал он.

Шольц добавил, что существует четкая процедура, которая описывает обязанности членов НАТО. По ним страны должны выплачивать на оборону по 2% ВВП, об этом они договорились еще в 2023 году. ФРГ теперь тратит на военные нужды по 80 млрд евро в год.

Ранее бывший представитель США в НАТО Даалдер высказал мнение, что Трамп специально так резко поднял потолок расходов для участников Северо-Атлантического альянса. Он хочет прекратить выполнять обязательства перед блоком под предлогом того, что другие не делают для НАТО всего необходимого.