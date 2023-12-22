Власти Германии отказались выдавать Украине ее граждан для мобилизации

Правительство ФРГ отрицательно ответило Киеву на возможность выдачи украинцев для их последующего призыва в армию.

Немецкий министр юстиции Марко Бушман заверил, что Германия не пойдет на такой шаг. По его словам, правительство старается делать все, чтобы интегрировать украинских беженцев в свое общество. Эту точку зрения привело издание Tagesspiegel.

«Мы пытаемся добиться того, чтобы больше людей с Украины трудоустроилось», - указал глава ведомства.

По этой причине мобилизация в ВСУ не коснется тех граждан Украины, которые проживают на территории ФРГ. Такой же ответ был дан на официальный запрос Киева по поводу возможности отправки назад на родину для последующего призыва в армию.