Власти города Южный в Одесской области хотят переименовать его в целях дерусификации

Администрация города Южный, расположенного в Одесской области, планируют переименовать город в рамках программы дерусификации. По информации украинского издания «Вести», власти рассматривают несколько вариантов нового названия.

Так, город может быть переименован в Ольвию, Новую Сычавку, Тилигул, Аджалик, Южное или Аненталь.

Источник отметил, что два заседания специальной рабочей группы по этому вопросу уже прошли. Принять участие могут местные жители – свои предложения можно внести до 10 сентября.

Город Южный Одесской области расположен на правом берегу Сычавского пруда. Он был основан в 1976 году по распоряжению Совета министров СССР. Ранее город носил название Новая Сычавка, но оно было временным, данным на этапе строительства.

Нынешнее название – Южный, городу было дано в 1978 году в результате образования Южненского поселкового совета.

В конце июня Национальная комиссия Украины предложила переименовать город Запорожье из-за несоответствия языковым нормам. Отмечалось, что название города носит характер российской «имперской политики».

В рамках так называемой «дерусификации» на Украине сносят памятника советским воинам, деятелям русской культуры, русским писателям и поэтам. Кроме того, на Украине обострились гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ) из-за того, что она якобы связана с Московским патриархатом.