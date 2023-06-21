Власти Грузии не будут допускать пропаганду ЛГБТ среди детей

Грузия не допустит распространения пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних граждан, сообщил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он отметил, что пропаганда нетрадиционных ценностей среди детей является не неприемлемой. Кобахидзе цитируют РИА Новости .

В июне в американской сети ресторанов McDonald's в Грузии появился Happy Meal с подарком в виде книги о жизни и об однополом браке британского певца Элтона Джона. Тогда грузинские власти раскритиковали это нововведение, и все книги были изъяты из подарочных наборов. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя этот инцидент, назвал его «аморальным», так как он пропагандирует среди детей нетрадиционные отношения.

«Мы не отказываемся от Элтона Джона, он необыкновенный деятель, артист, и мы его уважаем как артиста. Если завтра будет концерт Элтона Джона, призываю всех пойти…Речь идет о том, что брошюры содержали ЛГБТ-пропаганду», – сказал Кобахидзе.

Лидер «Грузинской мечты» выразил надежду, что в отношении Грузии не будут предъявлять требования поддержать ЛГБТ. Он с сожалением заключил, что нетрадиционные ценности имеют по всему миру широкую популярность.

В 2021 году в Грузии проводились массовые акции протесты в поддержку ЛГБТ. Несколько тысяч человек в Тбилиси выходили с тематическими плакатами и лозунгами.

Ранее мы сообщали, что Эстония стала первой страной постсоветского пространства, которая на официальном уровне разрешила заключать однополые браки.