Власти Ирана призвали привлечь Запад к ответу за поддержку терроризма

Запад обвиняет Иран в преступлениях, чтобы отвлечь общество от собственных злодеяний. Его за это надо привлечь к ответственности, такое заявление сделало иранское Министерство внутренних дел. Его слова привел ТАСС.

От лица Министерства иностранных дел Ирана выступил Эсмаил Багаи, официальный представитель этого ведомства. Он дал комментарий по поводу недавнего совместного заявления США, Франции и ряда западных стран. Они обвинили Иран в том, что тот активизировал на их территории подрывную и террористическую деятельность. Дипломат призвал привлечь их к ответу.

«За нарушение положений международного права и поддержку терроризма, которая выражается в оказании содействия террористам и экстремистам, а также укрытии их на своей территории», — указал он.

Ранее в Иране заявили, что Соединенные Штаты должны объяснить, почему они напали на Иран, а также выплатить ему компенсацию всего ущерба. Помимо этого им необходимо дать гарантии того, что не повторят подобные действия. По мнению иранского МИД, американским чиновникам еще предстоит убедить Тегеран в том, что возможно проведение успешных переговоров и подписание взаимовыгодного соглашения.